شكرا لمتابعة خبر عن بسطة بطاطس في جدة بـ 60 ريال تُشعل الجدل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق صانعا المحتوى السعوديان عمر دلة وعبدالله سعد مشروعهما الفريد “بسطة بطاطس” في جدة، حيث قدما وجبة بطاطس مميزة تباع بسعر 60 ريالا، لتعرف بأنها “أغلى بطاطس في المملكة”.

وما يميز هذه الوجبة هو تقديمها لشرائح البطاطس المقلية مع قطعة من الستيك الفاخر، مما يمنح الزبائن تجربة مذاق فريدة تجمع بين المكونات البسيطة واللمسة الفاخرة.

وقد أوضح الشابان خلال حديثهما عبر برنامج” سيدتي”، أن هذا الدمج بين البطاطس والستيك هو ما يبرر السعر المرتفع مقارنة بالبسطات التقليدية.

وواجه عمر وعبدالله تحديات عدة في بداية مشروعهما، خاصة فيما يتعلق بإقناع الزبائن بقيمة الوجبة وسعرها، إلا أن التصميم على تقديم جودة عالية والتفاعل الإيجابي مع الزبائن ساهم في تجاوز هذه التحديات.

وقد أعربا عن سعادتهما بالنجاح الذي حققاه، مشيرين إلى أن الدعم الكبير الذي تلقوه عبر منصات التواصل الاجتماعي كان له دور حاسم في انتشار مشروعهما.

ومع تزايد الإقبال على “بسطة بطاطس” ووفود الزبائن من مختلف مناطق المملكة، قرر الشابان توسيع مشروعهما وافتتاح مطعم يقدم قائمة متنوعة من الأطباق الجديدة، مع الحفاظ على جودة المكونات وتميز النكهات.

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