شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: ما نشهده اليوم هو نتيجة حقيقية لحلم صيغ بعقول وطنية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، لافتًا أنها نماذج قدوة لكل جامعات العالم.

وقال سمو وزير الطاقة خلال كلمته في فعالية رسمية:” لدينا الإرادة والممكنات لذلك نحن نحلم ونحقق، وبالتخطيط نرقى إلى عنان السماء.”

وأضاف:“النجاح لا يتحقق إلا بالتخطيط والعمل المستمر، وأن ما نشهده اليوم هو نتيجة حقيقية لحلم كبير صيغ بعقول وطنية وقلوب مؤمنة بقدرتها على الإنجاز”.

ومن جانبه أكد أن الجامعة، وجميع الجامعات السعودية، ستكون نماذج ملهمة وقدوة لغيرها حول العالم، بما تعكسه من جودة أكاديمية، وتفوق علمي، وتمكين حقيقي للطلبة والطالبات في مختلف التخصصات، وخاصة التخصصات الهندسية والتقنية.