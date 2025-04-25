شكرا لمتابعة خبر عن طالب يتصدر المركز الأول في الرياضيات الصينية بالمدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد الطالب بالصف الأول متوسط بمدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة، أحد ثمار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالموهوبين والموهوبات، حيث نجح في تصدر العالم في الحساب الذهني والعقلي.

وحقق الحجيلي إنجازاً عالمياً مبهراً بحصوله على المركز الأول عالمياً في مسابقة الحساب الذهني والعقلي في الرياضيات الصينية.

ويجمع الحجيلي البالغ من العمر 13 عاماً بين التفوق العلمي والتميز الديني، فهو من حفظة القرآن الكريم كاملاً بـ11 رواية، ليضرب مثالاً رائعاً للشباب السعودي الطموح الذي يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة.