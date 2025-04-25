شكرا لمتابعة خبر عن المسند ينصح بتقليل الإضاءة في مواقع انتشار الخنافس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، بتقليل الإضاءة أو إطفائها في المواقع التي تنتشر فيها الخنافس خاصة في المناطق السكانية والمرافق العامة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وفقًا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، فإن العناكب تنجذب إلى الضوء.

وكان المسند أكد في وقتٍ سابق أن التغيير المناخي قد يعيد توزيعات عناصر أو مراكز الضغط الجوي سواء السطحية أو العرضية ومن ثم تعود أرض العرب مروج وأنهار بالتدريج.

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