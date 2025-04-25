اخبار السعوديه

استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عديدة على الزراعات السمعية

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عديدة على الزراعات السمعية 1/4
  • استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عديدة على الزراعات السمعية 2/4
  • استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عديدة على الزراعات السمعية 3/4
  • استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عديدة على الزراعات السمعية 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن استشاريون سعوديون يُدربون أطباء من دول عديدة على الزراعات السمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود ممثلةً بمركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بالرياض، أمس ورشة علمية مكثفة عن الزراعات السمعية، موجهة لعدد من الأطباء من مختلف أنحاء العالم.
وتلقى الأطباء الدوليون المشاركون في الورشة العلمية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وعلى مدى يومين، التدريب على أيدي استشاريين واستشاريات سعوديين في مجال الجراحات السمعية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي.
استشاريون سعوديون بطبية جامعة الملك سعود يُدربون أطباء من دول عدة على الزراعات السمعية - واس

ورشة علمية مكثفة

وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الطبية فريد الزهراني أن ورشة العمل تضمنت محاضرات نظرية، وعروضًا تقديمية، وتدريبًا جراحيًا عمليًا، بجانب بث مباشر لعمليات جراحية جرى تنفيذها خلال فترة الورشة.
استشاريون سعوديون بطبية جامعة الملك سعود يُدربون أطباء من دول عدة على الزراعات السمعية - واس

وأضاف أن الورشة استهدفت جراحي الأنف والأذن والحنجرة ممن يمتلكون معرفة متقدمة في جراحة الأذن لتعزيز مهاراتهم في زراعة القوقعة (cochlear implant) و سماعات الأذن الوسطى ( Vibrant soundbridge) والسماعات العظمية (boneridge) لعلاج مختلف أنواع ضعف السمع باختلاف درجاته.
استشاريون سعوديون بطبية جامعة الملك سعود يُدربون أطباء من دول عدة على الزراعات السمعية - واس

الأولى في الشرق الأوسط

وأكدت مديرة مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن فداء المهوس أن ورشة العمل الدولية في الزراعات السمعية هي أول ورشة تُقام في الشرق الأوسط لزراعة جميع أنواع السماعات الطبية.
وأشارت إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي تأكيدًا لما تحظى به المملكة بشكل عام والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بشكل خاص من تميُّز في مجال زراعات السمع.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا