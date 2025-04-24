شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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طقس الخميس

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعةوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتاليالدمام 24 درجة مئويةمكة المكرمة 30 درجة مئويةالمدينة المنورة 26 درجة مئويةالرياض 25 درجة مئويةجدة 28 درجة مئويةأبها 15 درجة مئويةتبوك 22 درجة مئويةبريدة 23 درجة مئويةحائل 19 درجة مئويةالباحة 17 درجة مئويةعرعر 22 درجة مئويةسكاكا 22 درجة مئويةجازان 29 درجة مئويةنجران 21 درجة مئويةالخرج 24 درجة مئويةالمجمعة 23 درجة مئويةوادي الدواسر 26 درجة مئويةالدوادمي 22 درجة مئويةشرورة 24 درجة مئويةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشماليةفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطقكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة