- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 24 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 30 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 26 درجة مئوية.
- الرياض 25 درجة مئوية.
- جدة 28 درجة مئوية.
- أبها 15 درجة مئوية.
- تبوك 22 درجة مئوية.
- بريدة 23 درجة مئوية.
- حائل 19 درجة مئوية.
- الباحة 17 درجة مئوية.
- عرعر 22 درجة مئوية.
- سكاكا 22 درجة مئوية.
- جازان 29 درجة مئوية.
- نجران 21 درجة مئوية.
- الخرج 24 درجة مئوية.
- المجمعة 23 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 26 درجة مئوية.
- الدوادمي 22 درجة مئوية.
- شرورة 24 درجة مئوية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 24 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 30 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 26 درجة مئوية.
- الرياض 25 درجة مئوية.
- جدة 28 درجة مئوية.
- أبها 15 درجة مئوية.
- تبوك 22 درجة مئوية.
- بريدة 23 درجة مئوية.
- حائل 19 درجة مئوية.
- الباحة 17 درجة مئوية.
- عرعر 22 درجة مئوية.
- سكاكا 22 درجة مئوية.
- جازان 29 درجة مئوية.
- نجران 21 درجة مئوية.
- الخرج 24 درجة مئوية.
- المجمعة 23 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 26 درجة مئوية.
- الدوادمي 22 درجة مئوية.
- شرورة 24 درجة مئوية.
طقس الخميسيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.