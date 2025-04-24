شكرا لمتابعة خبر عن القنصل الفرنسي: العمل جارٍ لإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الشنغن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح القنصل العام الفرنسي في جدة، محمد نهاض، أن العمل جارٍ لإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة “الشنغن”، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، نظراً لأن “الشنغن” يضم دول الاتحاد الأوروبي (وعددها 27 دولة).

وقال نهاض أن القنصلية الفرنسية عملت على تسهيل وتسريع إجراءات حصول السعوديين على تأشيرة “الشنغن”، بحيث أصبحوا يحصلون على التأشيرة صالحة لـ5 سنوات من أول مرة.

وكشف عن افتتاح مركز جديد في جدة لاستقبال طالبي الحصول على التأشيرة من السعودية، بجانب مركز الرياض، لافتًا إلى أن فرنسا الدولة الوحيدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مركز خاص لتأشيرة “الشنغن” ويضم قسمًا للطلاب وقسم “VIP”.