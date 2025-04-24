شكرا لمتابعة خبر عن انتشار واسع لحشرة حبة القهوة في حفر الباطن يهدد الأشجار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت محافظة حفر الباطن انتشارًا لافتًا لحشرة تُعرف محليًا باسم “حبة القهوة”، وهي الاسم الشعبي لخنفساء الملاديرا، أو كما تُعرف أيضًا بخنفساء البساتين أو خنفساء مايو، والتي تنشط عادة في هذه الفترة من العام.

وتُعد هذه الحشرة من الآفات الزراعية الشرهة، حيث تتغذى بشكل مكثف على أوراق الأشجار، ما قد يؤدي إلى تضرر الغطاء النباتي في المناطق التي تنتشر فيها، ويلاحظ الأهالي انتشارها بشكل غير مسبوق، لا سيما في المناطق الزراعية والمنازل القريبة من الحدائق.

وأكد عدد من المواطنين أن الحشرة تظهر بأعداد كبيرة فور غروب الشمس، وتنجذب إلى الأضواء، مما يزيد من معاناة السكان، خصوصًا مع صعوبة مكافحتها بالطرق التقليدية.

يُشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على متابعة الوضع ميدانيًا، وسط دعوات للمزارعين والسكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم وأشجارهم من هذه الحشرة المزعجة.

إقرأ أيضًا: