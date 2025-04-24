شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قرارًا بإيقاف تراخيص 4 جهات ابتداءً من تاريخ 26 / 10 / 1446هـ لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية، بعد رصد مخالفات تستوجب الإيقاف وفقًا للوائح والأنظمة، وذلك تطبيقًا لما جاء في المادة (12) من لائحة التعليم الإلكتروني، إضافة إلى توجيه تنبيهات عاجلة إلى 76 برنامجًا آخر لوجود مخالفات تتطلب تصحيحًا فوريًا.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهات ستُتابع بشكل دوري ومستمر لضمان التزامها الكامل بالضوابط والمعايير، بهدف تحقيق تجربة تعليمية وتدريبية موثوقة وآمنة لجميع المستفيدين في المملكة.

ودعا الجهات كافة إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية لاستمرار أي نشاط مرخص في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات العاملة في هذا القطاع باللوائح الصادرة لضمان جودة المخرجات التعليمية والحفاظ على حقوق المستفيدين.