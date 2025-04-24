شكرا لقرائتكم الرياض ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وتستقبل أولى رحلات فيرجن أتلانتيك من مطار هيثرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل مطار الملك خالد الدولي أولى رحلات شركة الطيران البريطانية “فيرجن أتلانتيك”، والقادمة من مطار هيثرو في لندن عبر الرحلة رقم VS242 وكان على متن طائرة الإيرباص. A330neo مؤسس الشركة السير ريتشارد برانسون.

خطط نمو طموحة

ويأتي إطلاق هذا المسار اليومي؛ في إطار خطط النمو الطموحة لرؤية السعودية 2030، وتنامي دور المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، كما يعكس قوة العلاقات المتنامية بين البلدين، والنمو المتوقع في حركة السفر الجوي بين السعودية والمملكة المتحدة.

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وتشهد الرياض تطورات متسارعة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة، كما تُعد نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف الثراء الثقافي والتاريخي للمملكة، بما في ذلك المواقع المسجلة في التراث العالمي لليونسكو. كما تتيح المملكة لزوارها تجربة غنية عبر تضاريسها الطبيعية الساحرة والمتنوعة، من رمال الصحراء الشاسعة، إلى الجبال الشاهقة في عسير، وشواطئ البحر الأحمر الرملية الدافئة، وشعابه المرجانية المذهلة، إضافة للفعاليات النوعية والعالمية التي تجذب ملايين الزوار؛ من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة صرح وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب، قائلاً: “يمثل وصول أولى رحلات فيرجن أتلانتيك إلى المملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كأسرع الدول نمواً في مجال السياحة على مستوى العالم، كما تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة فيرجن الباب للترحيب بمزيد من المسافرين من المملكة المتحدة وحول العالم، لاستكشاف طبيعتنا الخلابة وتراثنا الغني وتجاربنا الاستثنائية”، وأضاف معالي الوزير: “استقبلت المملكة خلال العام 2024 أكثر من 128 مليون مسافر جواً بما يمثل معدل نمو بنسبة 15% مقارنة بعام 2023، كما تعد المملكة المتحدة من أهم الأسواق الرئيسية العالمية المستهدفة، مع توقعات بزيادة الربط الجوي بين البلدين بنسبة 24% بحلول العام 2035”.

مسار يومي جديد

كما صرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج قائلاً: “يعد إطلاق هذا المسار اليومي الجديد من قبل خطوط فيرجن أتلانتيك بين المملكة المتحدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ خطوة هامة في إطار تعزيز برنامج الربط الجوي، والذي بدوره يعد مُمكناً تنفيذياً للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، إضافة لتعزيز التعاون وبناء الشراكات وضمان أقصى درجات المرونة وأعلى مستويات الجودة، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالمياً”.

ومن جانبه، قال السير ريتشارد برانسون رئيس شركة فيرجن أتلانتيك ومؤسس مجموعة فيرجن: “نحتفي اليوم بوصول فيرجن أتلانتيك إلى الرياض، وإطلاق هذا المسار الجوي في وقت تشهد فيه المملكة نموًا متسارعاً يفتح آفاقاً جديدة من التقدم والفرص، وأنا على ثقة بأن عملاؤنا في المملكة وجميع أنحاء العالم سوف يستمتعون بالتجربة التي توفرها فيرجن أتلانتيك، متطلعين لاستقبالهم على متن رحلاتنا”.

وأضاف، شاي فايس الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أتلانتيك: “تشهد المملكة العربية السعودية نمواً هائلاً ضمن رؤيتها الطموحة رؤية السعودية 2030، حيث تفتح أبوابها على السياحة والزوار من جميع أنحاء العالم، ولا يسعنا الانتظار لتعريف عملاؤنا في المملكة المتحدة على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من ثقافة غنية ومواقع مسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي المعتمدة من قبل اليونسكو، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والثقافية التي تشتهر بها المملكة، والاستمتاع بتجربة فيرجن أتلانتيك الفاخرة، المدعومة بشراكاتنا مع خطوط دلتا الجوية، والخطوط السعودية، وطيران الرياض”.