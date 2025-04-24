شكرا لقرائتكم فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحتفي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض باليوم العالمي للكتاب الذي يوافق الثالث والعشرين من أبريل من كل عام، بمنظومة من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية، حيث أطلقت المكتبة في التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء المسرحية الغنائية :(شغف) حيث عرضت على مسرح أمانة منطقة الرياض، في إطار البرامج الفنية التي تقدمها مكتبات الطفل، وشهدت حضورًا مميزًا من قبل الأطفال والناشئة.

كما تقيم المكتبة في السابعة والنصف من اليوم نفسه فعالية موسعة بعنوان:” يوم الكتاب” وذلك بحديقة الواحة بالرياض، وذلك ضمن برنامج :” مصادر التعلم المتنقلة” الذي أطلقته المكتبة من أجل العناية بالكتاب وتوسيع دائرة مجتمع القراء السعوديين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً

وتقام الفعالية تحت منظومة من الأجواء الثقافية التي تحمل عبارتي:” انضموا إلينا لنعيش أجواءً ثقافية ماتعة بين الكتب والكلمات، ونحتفي سويًّا بجمال المعرفة وأثر القراءة” وعبارة :” شاركنا الأثر .. اصطحب معكَ كتابًا ترك فيك أثرًا، وكنْ مصدرَ إلهامٍ لغيركَ”.

ندوة مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب

ويستمر احتفاء المكتبة باليوم العالمي للكتاب إلى الخامسة من مساء السبت المقبل (26 أبريل 2025م) حيث تعقد ندوة ثقافية بعنوان : ( مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب) باستضافة ثلاثة من الكتاب والأدباء هم: هشام بن سعد العبيلي، وحاتم بن علي الشهري، وأحمد بن عبدالله العسيلان، وتدير الندوة الكاتبة والقاصة بدور المالكي .

وتناقش الندوة – التي تقام في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص – مجموعة من المحاور التي تتعلق بالكتاب والتأليف، من حيث اكتساب عادات القراءة، واكتشاف هوية القارئ الثقافية من خلالها، واستدراج الكاتب للقارئ من المقدمة حتى آخر فصل في الكتاب، والرحلة من القراءة إلى التأليف، والكتب والقراءة والنشر في العصر الرقمي، والنقلة الثقافية للمكتبات وبيوت الثقافة في المملكة العربية السعودية.

وتقوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بتوسيع دائرة القراءة والبحث والاطلاع، والعناية بالكتاب بمختلف مجالاته الحيوية التي تقدم المعرفة لكل شرائح المجتمع، كما تتوسع بحسب استراتيجيتها الثقافية في إقامة المعارض النوعية المتخصصة التي تعرض فيها مقتنياتها التراثية النادرة للزوار والباحثين ومن أجل تنشيط السياحة الثقافية، وإقامة العروض المسرحية والسينمائية والغنائية والإسهام في المشهد الثقافي بعقد الندوات العلمية والبحثية المتميزة، وعقد الأمسيات الشعرية، ومناقشة الكتب الجديدة، والعناية بثقافة الطفل، فضلا على العناية بالتراث الحرفي واليدوي والشفهي، وترجمة مشاهد كبيرة من الثقافة الوطنية السعودية إلى اللغات العالمية جنبا إلى جنب مع ترجمة كتب الرحالة الغربيين إلى جزيرة العرب والمملكة، بما يفسح المجال لتقديم منظومة متكاملة من العمل الثقافي والمعرفي الدائم والمبتكر.