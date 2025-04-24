شكرا لقرائتكم محمد بن خالد يرعى حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بجامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، رئيس مجموعة الفيصلية، احتفال جامعة الفيصل بالرياض بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025م، بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض، وبحضور عدد من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي، أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وبدأ حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم مسيرة للخريجين، أتبع ذلك تلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم قصير عن جامعة الفيصل وإنجازاتها على الصعيد العلمي.

وفي مستهل كلمته – بهذه المناسبة – قدم رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده منظومة التعليم في المملكة من تطوير وتحديث، يواكب أحدث ما وصل إليه العالم من تقدم وابتكار في هذا المجال الحيوي، وما تحظى به جامعة الفيصل من رعاية ودعم كبيرين.

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وأشار آل هيازع إلى أنه تمت إعادة هيكلة عدد من كلياتها، واستحداث تخصصات نوعية جديدة، إلى جانب التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه لتلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الجامعة شراكاتها الدولية بتوسيع تعاونها مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية، مما أسهم في الارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية، ووفّر فرصًا تدريبية وبحثية متميزة لطلابها وطالباتها.

واستعرض رئيس الجامعة ما حققه الطلاب من إنجازات، حيث تم توجيه بحوث ورسائل الماجستير لمعالجة تحديات واقعية في مجالات حيوية تشمل الصناعة، والإدارة، والمالية، والهندسة، والصحة، والتقنية، مما يعكس الدور المتقدم للجامعة في ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات التنمية الوطنية، وتعزيز الأثر الفعلي لبرامج الدراسات العليا في خدمة المجتمع والقطاعات الحيوية، كما بدأت الجامعة في العام الماضي برامج الدكتوراه في عدد من التخصصات النوعية، لتُضيف بذلك بعدًا جديدًا لمسيرتها العلمية والبحثية.

وعلى صعيد البحث العلمي، أدرجت جامعة ستانفورد 12 أستاذًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيصل ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2024، في إنجاز يُجسّد المكانة العلمية المرموقة للجامعة وتميّز كوادرها الأكاديمية.

وأضاف أن الجامعة واصلت مسيرتها في الابتكار والإبداع، بحصولها على ثلاث ميداليات دولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الخمسين، عن ابتكارات علمية متميزة قدّمها باحثوها، إضافة إلى تسجيلها 54 براءة اختراع دولية، تعكس حجم الحراك البحثي والنوعي في أروقة الجامعة.

عقب ذلك أُعلنت أسماء الخريجين والخريجات للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجون والخريجات القَسم، وتشرفوا بالتقاط الصور الجماعية مع سمو الامير محمد بن خالد .