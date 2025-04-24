شكرا لقرائتكم فهد بن سلطان يستقبل الفائزين في معرض جنيف والطلبة المتميزين من أبناء المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، يرافقه الدكتور مانع بن محمد القحطاني، الفائز بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، عن اختراع “تصميم وتحضير مادة مركبة مدعمة بجسيمات نانوية لتحسين الخواص الميكانيكية لتركيبات الأسنان المؤقتة”، والدكتورة لبنى بنت عبدالعزيز الحربي، الفائزة بالميدالية البرونزية، بذات المعرض عن اختراعها “نموذج للكشف عن التزييف الصوتي العميق باستخدام تقنيات ديناميكية مبتكرة”.

وقدم أمير تبوك التهنئة للجامعة وللفائزين، على هذا الإنجاز الذي يعد مفخرة لتبوك ولعموم الوطن،ومنوهاً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، للبحث العلمي والابتكار، من خلال تشجيع المخترعين والمبتكرين، وتوفير البيئة الملائمة، والمراكزالبحثية المتطورة في عموم الجامعات بالمملكة، بهدف الوصول إلى التميز والريادة والمنافسة العالمية.وفي ذات السياق قدم سموه التهنئة للطلاب، بيادر عوض العطوي، ومزون دغش البلوي، وعبدالله أحمد الحجيلي، وعبدالرحمن عمر الفاخري، لحصولهم على الدرجات العليا في اختبار هيئة التخصصات الصحية على مستوى المملكة.

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وقال في حديثه لهم: “شرفتمونا اليوم وشرفتم بلدكم بالتفوق والنجاح، وانتم كسعوديين وسعوديات ولله الحمد عندما تشاركون في أي محفل تحصلون على أعلى الجوائز، مثنيًا على جهود وتميز مخرجات جامعة تبوك في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤيةالمملكة 2030.

بدوره أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، لدعمه المستمر لجامعة تبوك ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، وتكريمه للمخترعين والمبتكرين المتميزين من أبناء وبنات منطقة تبوك.