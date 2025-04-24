شكرا لقرائتكم ملك الأردن يصل جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل إلى جدة اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية, والوفد المرافق له.

وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس, والقنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بجدة محمد صلاح صبحي حميد, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.