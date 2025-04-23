شكرا لقرائتكم خبر عن "الحارثي": مبادرة "سفراء الإعلام" حققت حضورًا لافتًا ونتائج إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة "سفراء الإعلام"

الدمام - شريف احمد - عقد رئيس المنتدى السعودي للإعلام، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، اجتماعًا مع سفراء الإعلام المشاركين في النسخة السابقة من مبادرة "سفراء الإعلام"، وذلك في إطار تعزيز مسار المبادرة، واستعراض التجربة الماضية، ومناقشة آليات تطويرها وتحويلها إلى مشروع مؤسسي مستدام.وأكد الحارثي خلال الاجتماع، أن مبادرة "سفراء الإعلام" تُعد من أبرز المبادرات النوعية التي يتبناها المنتدى، نظرًا لارتباطها المباشر بشريحة فاعلة تمتلك الشغف والقدرة على إحداث حراك حقيقي في المشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أن قطاع الإعلام يشهد تحولات متسارعة، ما يستدعي إطلاق مبادرات متجددة تتجاوز نطاق الفعاليات المؤقتة، إلى مشاريع مستدامة تُسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة.وأوضح أن المبادرة حققت في تجربتها السابقة حضورًا لافتًا ونتائج إيجابية، أسهمت في تطوير المشاركين وتعزيز دورهم ضمن منظومة الإعلام الوطني، لما تمثّله من توجه نوعي في إشراك المهتمين وصناع المحتوى خارج إطار النخب التقليدية؛ مما يتماشى مع الحراك الإعلامي في المنظومة بقيادة معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري.وأشار رئيس المنتدى السعودي للإعلام إلى أن مبادرة "سفراء الإعلام" تمثّل منصة للإبداع وفرصة لتعزيز التعاون الدولي.وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير المبادرة، إذ استعرض السفراء آراءهم وتجاربهم خلال مشاركتهم في النسخة الماضية، إضافة إلى التطرّق إلى أبرز التحديات التي واجهوها، وطرح عدد من الأفكار والمقترحات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة المبادرة وتعزيز أثرها في المرحلة المقبلة.