شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 76 كيلو جرامًا من القات المخدر في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 76 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وسُلمت لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.