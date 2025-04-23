شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: انخفاض وفيات الحدود الشمالية مقارنة بالمعدل الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، عن تراجع ملحوظ في معدل الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية في منطقة الحدود الشمالية، حيث انخفض إلى 311 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ 392 وفاة على مستوى المملكة.

وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض يعكس أثر الجهود المتواصلة لتعزيز الرعاية الصحية الوقائية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الوزارة على تنفيذ استراتيجية وطنية طويلة المدى تستهدف تقليل معدلات الوفاة المرتبطة بالأمراض غير السارية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع برامج الوقاية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.