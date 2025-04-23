شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التطورات في المنطقة مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة. الحاضرون في اللقاء حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى.

كما حضر من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، ومدير مكتب سمو ولي عهد الأردن زيد البقاعين، ومدير إدارة الشؤون السياسية معاذ الزعبي الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى.كما حضر من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، ومدير مكتب سمو ولي عهد الأردن زيد البقاعين، ومدير إدارة الشؤون السياسية معاذ الزعبي