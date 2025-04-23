توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الخبراء ومعهد الإدارة العامة

وتهدف هذه المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والهيئة، من خلال 9 مجالات رئيسية تشمل: إدارة رأس المال البشري، والتنظيم الإداري، وبناء القدرات القيادية والقانونية والإدارية وتطويرها، وإتاحة الوصول إلى البحوث في المجالات القانونية والإدارية، وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والقيادية ونحوها، وإعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات، وتصميم وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بحسب الاختصاص، والخدمات اللوجستية، والتوسع في بناء العلاقات الدولية.
وقد اتفق الطرفان على تفعيل هذا التعاون بتشكيل لجنة إشرافية مشتركة تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة، وإعداد برامج التعاون والأنشطة ومراجعتها، والعمل على معالجة التحديات. كما اتفقا على تنفيذ مجالات التعاون بينهما من خلال وسائل متنوعة تتضمن عقد الدورات التطويرية والتدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتقديم الاستشارات وإعداد البحوث والدراسات، وتبادل المعلومات والخبرات، ومجالات أخرى في إطار تلك المذكرة يتفق عليه الطرفان.
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