افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام

ويعمل المكتب على مدار الساعة بكادر مؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن خضعوا لبرامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير القانونية والممارسات المهنية، بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويأتي افتتاحه في إطار السعي نحو تحقيق عدالة جزائية ناجزة.
وتحرص النيابة العامة من خلال هذا التوسع على تطوير البيئة القضائية والإجرائية في مختلف المواقع الحيوية، وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، بما يضمن سرعة معالجة القضايا ومراعاة الضمانات النظامية المقررة.
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