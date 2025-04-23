أموال وخبرات بوظائف المواسم

تتنافس شركات الحج والعمرة في طرح الفرص الوظيفية الموسمية والتي تلاقي إقبالا من قبل الباحثين عن العمل خلال موسم الحج أو من يرغب بزيادة الدخل، وبدأت الشركات والمؤسسات استقبال الطلبات منذ بداية الأسبوع وسط إقبال كبير من الجنسين للتسجيل في تلك الفرص.

العمل الجماعي

أوضح محمد الحارثي مدير الموارد البشرية بإحدى شركات التوظيف، أن الوظائف الموسمية للحج كل عام يتم طرحها أما عن طريق مواقع الشركات والمؤسسات الحج والعمرة والبعض الآخر يتم طرحه عبر شركات التوظيف، وأكد أن الوظائف الموسمية في الحج لها العديد من الإيجابيات سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي ومن أبرز هذه الإيجابيات باعتبارها فرصة دخل إضافي ومصدر دخل مؤقت جيد، خاصة للطلاب والباحثين عن عمل، وإيضا بعض الموظفين الذين يفضلون قضاء الإجازة السنوية في العمل بالحج وخدمة ضيوف الرحمن مما يساهم في اكتساب الخبرة العملية ويعزز المهارات العملية مثل التواصل، التنظيم، العمل تحت الضغط، وخدمة العملاء كذلك تنمية روح العمل الجماعي التي تتيح العمل ضمن فرق كبيرة ومتنوعة من مختلف المناطق، مما يعزز التعاون والتفاهم.

فرص للتوظيف

من جهته، أكد عادل السلمي مسؤول التوظيف بإحدى شركات الحج والعمرة، أن العمل في موسم الحج يكسب الشخص خبرة العمل في بيئة وسط ضغط عالٍ تمنحه إضافة قوية في سيرته الذاتية، وتتيح فرص للتوظيف الدائم إذ تعتبر بوابة لفرص العمل مع الجهات المشاركة في موسم الحج فضلا عن تعزيز القيم الإنسانية والدينية، كذلك تُعد الوظائف الموسمية في موسم الحج من أهم الفرص التي توفرها المملكة سنويًا، تُمكّن الشباب من المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتُسهم في تعزيز مهاراتهم العملية والمهنية ضمن بيئة فريدة من نوعها.

تحديات وإيجابيات

أوضح عدد من مسؤولي التوظيف بشركات الحج والعمرة أن العمل خلال موسم الحج يعد من الفرص القيمة التي تجمع بين الخدمة الشخصية وتنمية المهارات العملية إذ يواجه العاملون في هذه الشركات العديد من التحديات، وهناك العديد من الإيجابيات التي تجعل هذه التجربة فريدة ومجزية، فمن ضمن إيجابيات العمل إتاحة الفرصة لخدمة ضيوف الرحمن؛ فيشعر العاملون بالفخر لأنهم يسهمون في تسهيل أداء شعائر الحج للآلاف من المسلمين حول العالم، مما يزيد من رضاهم ويمنحهم شعورًا عميقًا بالإنجاز.

وأضافوا بأن العمل في موسم الحج يعد تجربة مهنية غنية من خلال التعامل مع زوار من مختلف الجنسيات؛ مما يعزز القدرة على التكيف مع الثقافات المتعددة، مما يعزز من التنوع الثقافي في بيئة العمل، موضحين أن شركات الحج والعمرة تتولى قبل التوظيف عمليات التدريب والتحضير المسبق للمتقدمين في الوظائف الموسمية قبل بدء العمل، للتعرف على تفاصيل الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، مما يساعد في تقليل التوتر عند مواجهة المواقف الصعبة وإدارة الوقت والضغوط، كذلك يمكن التدريب العاملين من استخدام تقنيات إدارة الوقت مثل تحديد الأولويات ومهارات التنظيم لتسهيل سير العمل كذلك التواصل الجيد.