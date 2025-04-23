شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره القطري والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية القطرية

جلسة المباحثات

الدمام - شريف احمد - عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بمقر المجلس في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى في دولة قطر حسن بن عبدالله الغانم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفد من مجلس الشورى القطري.ورحب الدكتور آل الشيخ في مستهل الجلسة برئيس مجلس الشورى القطري وأعضاء الوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أهمية العمل البرلماني المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.وعبر رئيس مجلس الشورى القطري خلال جلسة المباحثات عن شكره وتقديره البالغ لحفاوة الاستقبال وسعادته وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى، منوهًا بما تشهده العلاقات السعودية القطرية الأخوية من تقدم على مختلف الأصعدة، وبالدور المهم الذي يقوم به مجلسي البلدين في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في دولة قطر، وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات الرسمية نائب رئيس مجلس الشورى مشعل السُلمي، ومساعد رئيس المجلس حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القطرية عبدالعزيز المهناء رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة محمد الفراج ، وأحمد الكريديس، وأروى الرشيد، وباسم السيد، واللواء بدر الشلهوب، وتركي العنزي، وتقوى عمر، والدكتور عاصم مدخلي، وعبدالله بن عيفان، وعلي القحطاني، ومحمد الجرباء، ووليد عبدالشكور.فيما حضرها من الجانب القطري أعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى الذي ضم أعضاء المجلس الدكتور سلطان الدوسري، وعبدالرحمن الخليفي، ومحمد المانع، وخالد العبيدان، ويوسف الخاطر، ومبارك الكواري، والأمين العام للمجلس نايف آل محمود.