شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تناقش توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، أعمال الملتقى الأول للذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز أعمال مكافحة المخدرات، بحضور نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء حمد بن محمد العماري، وذلك في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.

واستعرض الملتقى سبل تعزيز الأمن الوطني في مواجهة آفة المخدرات من خلال توظيف أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الأمن والتحول الرقمي، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات.

