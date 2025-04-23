شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 25 باحثًا.. كاوست تعزز ريادة المملكة عالميًا في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهودها لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لأبحاث الذكاء الاصطناعي، نظّمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) ندوة "نجوم صاعدة في الذكاء الاصطناعي 2025"، في الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري، بمشاركة 25 باحثًا صاعدًا من أبرز طلبة الدكتوراه وزملاء ما بعد الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس المبتدئين من جامعات ومراكز بحثية عالمية.



بيئة بحثية تحتضن المواهب

وافتتح رئيس كاوست، البروفيسور إدوارد بيرن، الندوة بالتأكيد على التزام الجامعة ببناء بيئة بحثية محفّزة تحتضن المواهب وتحتفي بالأفكار التحويلية، مشيرًا إلى أن العلاقات البحثية التي تنشأ في هذه الفعاليات تشكّل ركيزة مستقبلية في مسار الذكاء الاصطناعي عالميًا.

نُظّمت النسخة الرابعة من الندوة من قبل مركز التميّز للذكاء الاصطناعي التوليدي بالجامعة، لتكون منصة لعرض أبحاث تم قبولها في مؤتمرات علمية مرموقة، منها مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية (NeurIPS)، والمؤتمر الدولي لتعلم الآلة (ICML)، ومؤتمر الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط (CVPR).

مشاريع الذكاء الاصطناعي

من جهته، قال البروفيسور برنارد غانم، رئيس المركز: "نجوم الذكاء الاصطناعي يأتون إلى كاوست لأنهم يدركون موقعها المحوري في المجتمع البحثي العالمي"، موضحًا أن الندوة تمثل مساحة استراتيجية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات البحثية.

وشهدت الندوة عرض مشاريع ريادية تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد في تطبيقات مناخية، وتطوير أنظمة تعلم ذاتي، وبناء أطر للتعاون بين الوكلاء الرقميين، وتحليل الوسائط المعقدة. كما احتضنت جلسات ملصقات علمية شارك فيها باحثو كاوست، مثل الدكتور أندريس فيا، الذي استعرض جهود فريقه في تعزيز دقة أنظمة تفسير المعلومات البصرية.

تفاعل الباحثين المشاركين

وشهدت الندوة تفاعلًا مميزًا من الباحثين الدوليين، حيث عبّرت شينين ما من جامعة سنغافورة الوطنية، والدكتور فيجاي دويفيدي من جامعة ستانفورد، عن إعجابهما العميق بمستوى البنية البحثية في كاوست وثراء النقاشات التي جرت.

واختُتمت الندوة بتوقيع مذكرة تفاهم بين كاوست وشركة "التعاونية"، في خطوة تعكس التوسع نحو الشراكات الصناعية، وهو ما أشار إليه البروفيسور غانم قائلًا: "نعمل على تحويل هذه الندوة إلى حدث عالمي محوري في الذكاء الاصطناعي".

وأكد عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية بالجامعة، البروفيسور جيانلوكا ستي، على أن الندوة تُجسّد التحول المتسارع الذي تقوده المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعكس ريادتها في تمكين الكفاءات وبناء المستقبل من خلال البحث والابتكار.