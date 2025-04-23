شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا تطالب بالحذر من ارتدادات زلزال إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت سفارة المملكة في تركيا، بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال، الذي وقع اليوم في تركيا.

وقالت سفارة المملكة في تركيا في منشور على منصة إكس اليوم الأبعاء: نأمل من المواطنين في إسطنبول بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال الذي وقع اليوم في بحر مرمرة والذي شعر به سكان إسطنبول وبعض المناطق المجاورة لها.

