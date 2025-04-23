شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا تطالب بالحذر من ارتدادات زلزال إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طالبت سفارة المملكة في تركيا، بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال، الذي وقع اليوم في تركيا.
وقالت سفارة المملكة في تركيا في منشور على منصة إكس اليوم الأبعاء: نأمل من المواطنين في إسطنبول بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال الذي وقع اليوم في بحر مرمرة والذي شعر به سكان إسطنبول وبعض المناطق المجاورة لها.
وقالت سفارة المملكة في تركيا في منشور على منصة إكس اليوم الأبعاء: نأمل من المواطنين في إسطنبول بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال الذي وقع اليوم في بحر مرمرة والذي شعر به سكان إسطنبول وبعض المناطق المجاورة لها.