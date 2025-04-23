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سفارة المملكة في تركيا تطالب بالحذر من ارتدادات زلزال إسطنبول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سفارة المملكة في تركيا تطالب بالحذر من ارتدادات زلزال إسطنبول

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الدمام - شريف احمد - طالبت سفارة المملكة في تركيا، بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال، الذي وقع اليوم في تركيا.
وقالت سفارة المملكة في تركيا في منشور على منصة إكس اليوم الأبعاء: نأمل من المواطنين في إسطنبول بأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات بشأن الزلزال الذي وقع اليوم في بحر مرمرة والذي شعر به سكان إسطنبول وبعض المناطق المجاورة لها.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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