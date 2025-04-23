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"الجبير" يبحث المستجدات الدولية مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ستيف داينز.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث أبرز المستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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