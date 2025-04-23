شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يغادر جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر جدة اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

وكان في وداع جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، والقنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بجدة محمد صلاح صبحي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

