شكرا لمتابعة خبر عن السفير السعودي يصل الخرطوم ويعلن بدء العمل على تأهيل السفارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، صباح اليوم إلى ولاية الخرطوم وتفقّد مقر السفارة بحي العمارات، وقام برفع علم بلاده في مقر السفارة.

وأعلن السفير، بدء انطلاق مشاريع إعمار السودان بدعم الشعب السوداني في مسيرته نحو النهوض والتعافي.

وكشف السفير عن المقترح المُعتمد ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية، الذي يتضمن تزويدها بالأجهزة الطبية بتكلفة تمويلية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في خطوة تعزز قدرة القطاع الصحي السوداني على مواجهة التحديات الراهنة.