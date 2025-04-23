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ملك الأردن يصل جدة

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ملك الأردن يصل جدة

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الدمام - شريف احمد - وصل إلى جدة اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية, والوفد المرافق له.
وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس, والقنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بجدة محمد صلاح صبحي حميد, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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