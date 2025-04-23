شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تنظم الملتقى الطلابي "تمكين 4" في البحث والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام