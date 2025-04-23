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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تنظم الملتقى الطلابي "تمكين 4" في البحث والابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تُنظِّم كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملتقى الطلابي ”تمكين 4“ في البحث والابتكار، يوم الثلاثاء المُقبل 29 أبريل 2025 م؛ بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي، والابتكار التقني، وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين، بمشاركة طالبات مرحلة البكالوريوس من مختلف الجامعات السعودية، وذلك في مقر الكلية بالجامعة.
ويتضمَّن برنامج الملتقى حزمة من الأنشطة والفعاليات المُصاحبة من بينها: جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، ومعرض للملصقات العلمية في مجالات الملتقى.
ويأتي الملتقى ضمن جهود كلية التربية والتنمية البشرية للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى تقديم كفاءات منافسة، وتعزيز المهارات، والمعارف، والقيم، ودعم منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، والتكامل مع سوق العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي.
تحفيز جهود الطالبات في المجالات البحثيةويسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على إنجازات الطالبات في المجالات البحثية، والتربوية، والرقمية، وربطها باحتياجات المجتمع، وتوفير بيئة مُحفزة للإبداع والإنتاج المعرفي لدى الطالبات، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمكينهن من تقديم الأبحاث بطرق احترافية، ودعم التواصل الفعَّال والعمل الجماعي.
ويتضمَّن برنامج الملتقى حزمة من الأنشطة والفعاليات المُصاحبة من بينها: جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، ومعرض للملصقات العلمية في مجالات الملتقى.
ملتقى "تمكين 4"ويُعد الملتقى الطلابي ”تمكين 4“؛ منصة تفاعلية تجمع الطالبات من مختلف الجامعات السعودية، حيث يُوفِّر لهن فرصة لعرض أبحاثهن وابتكاراتهن، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مهاراتهن لمواكبة التغيرات الحديثة في البحث العلمي، إضافة إلى إعداد كوادر مؤهلة ومنافسة في سوق العمل.
ويأتي الملتقى ضمن جهود كلية التربية والتنمية البشرية للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى تقديم كفاءات منافسة، وتعزيز المهارات، والمعارف، والقيم، ودعم منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، والتكامل مع سوق العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي.