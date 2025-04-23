شكرا لقرائتكم خبر عن الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح أحد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، سؤالًا حول جواز العمل لدى أكثر من جهة في نفس الوقت في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إذ أكدت أن النظام يُتيح للمشترك العمل لدى أكثر من صاحب عمل، مع الالتزام بشروط محددة لضمان الحقوق التأمينية للطرفين.



وبحسب المادة 20 من الباب الثالث في نظام التأمينات الاجتماعية، فإن كل صاحب عمل يلتزم منفردًا بسداد الاشتراكات التأمينية المطلوبة، بناءً على الأجر الذي يدفعه للمشترك.

إلا أن النظام وضع سقفًا لمجموع أجور الاشتراك التي تُحسب عليها الاشتراكات وهو 45,000 ريال شهريًا.

فإذا تجاوز مجموع الأجور هذا الحد، يتم تقليص قيمة الأجور الخاضعة للاشتراك بنسب تتناسب مع دخل المشترك من كل جهة عمل.

وقد أُوكل إلى محافظ المؤسسة تحديد آليات تطبيق هذا التنظيم.

المادة 20 من نظام التأمينات