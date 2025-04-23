شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الساعة الـ 8 مساءً.. أمطار رعدية ورياح شديدة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وشبه انعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة, مصحوبة برياح نشطة, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية, على محافظات المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدودالشمالية والشرقية والرياض.