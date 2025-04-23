شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية": غرامة 50 ألف ريال على التأخر بالإبلاغ عن مغادرة من انتهت تأشيرة دخولهم والان نبدء بالتفاصيل



وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر والترحيل إن كان وافدًا بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية