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"الداخلية": غرامة 50 ألف ريال على التأخر بالإبلاغ عن مغادرة من انتهت تأشيرة دخولهم

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر والترحيل إن كان وافدًا بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية .
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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