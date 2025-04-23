شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 6 عمليات قسطرة قلبية ناجحة للأطفال بيوم واحد في مركز الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الطبي المتخصص في جراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء ست عمليات قسطرة قلبية علاجية نوعية ودقيقة للأطفال في يوم واحد، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.



تفاصيل الحالات

وأوضح التجمع أن من بين هذه الحالات حالتان كانتا تستدعيان تدخلًا جراحيًا مفتوحًا، إلا أن الفريق الطبي نجح -بفضل الله- ثم بجهود الطاقم الطبي في معالجتهما عن طريق القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عمليات قلب مفتوح.

وأضاف التجمع أن إحدى الحالتين كانت لطفلة سعودية تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت تعاني منذ الولادة من ثقب أذيني كبير، حيث تم إغلاق الثقب باستخدام سدادة أذينية عبر القسطرة.

أما الحالة الثانية فكانت لطفل يمني يبلغ من العمر 7 سنوات، كان يعاني من ثقب بطيني خلقي، وقد أُجري له الإغلاق بنجاح باستخدام سدادة بطينية عبر القسطرة القلبية.

الرعاية القلبية في القصيم الصحي

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على تميّز الرعاية القلبية في تجمع القصيم الصحي، من خلال تأهيل كوادره الطبية والفنية وتوفير أحدث التقنيات الطبية، وتقديم البدائل الآمنة والفعالة للجراحة التقليدية، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة ويزيد من رضا المستفيدين.