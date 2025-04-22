شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الوزراء الهندي يصل إلى جدة ويغرد بالعربية: هذه الزيارة ستعزز صداقتنا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والوفد المرافق له، إلى مدينة جدة اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وأعرب مودي عن سعادته البالغة عقب وصوله، ونشر تغريدة باللغة العربية عبر حسابه على منصة “X”، قال فيها:” وصلتُ إلى جدة، المملكة العربية السعودية. ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والمملكة. أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغدًا.”

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى الهند أحمد الأحمري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

ومن المقرر أن يناقش مودي خلال زيارته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملفات التعاون التجاري والاستثماري، وقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن:

“المملكة أحد أهم شركاء الهند، وصديق موثوق، وحليف استراتيجي.