شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتخصص في تربية أنواع نادرة من الحمام القلاب منذ أكثر من 40 عاما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تخصص علي الجطيلي، مواطن في محافظة القصيم، في تربية أنواع نادرة من الحمام القلاب السعودي منذ أكثر من 40 عاما.

وأوضح أن ورث هذه الهواية من أسرته، حيث كانوا يجلبون حمام ومنها تعلق بتربية هذه الطيور، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأكد أن أسرته كانت تحقق أرباح من هذه الهواية التي تعلق بها أيضا وأصبحت موروث ، مضيفا أن محبي الحمام القلاب السعودي ومربيها يتخطى عددهم 26 ألف.

ولفت إلى أن هناك أنواع من الحمام القلاب، وأسعارها تختلف بحسب الجودة وتتراوح من 100 ريال إلى الآلاف.