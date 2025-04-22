شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار في 6 مناطق والأسياح الأعلى كمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات هطول الأمطار مناطق المملكة، حيث سجلت محافظة الأسياح أعلى كمية هطول الأمطار بـ (24.5) ملم بمنطقة القصيم، وذلك ضمن (6) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، كما سجلت محافظة الشماسية بـ (9.1) ملم، ورياض الخبراء بـ (4.5) ملم، وقبه بالأسياح بـ (4.4) ملم، فيما سجلت كلّ من عنيزة، والبكيرية، والفوارة ببريدة بـ (4.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (41) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 21 أبريل وحتى التاسعة صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، عسير، الشرقية، والحدود الشمالية).

وبحسب التقرير فقد سجّلت منطقة عسير (10.0) ملم في السودة بأبها، و(6.4) ملم في ال تمام، و(6.0) ملم في تيهان وباحة ربيعة، و(4.6) ملم في شعار في أبها، فيما بلغت كمية الأمطار بمنطقة الرياض (9.0) ملم في الزلفي، و(6.0) ملم في علقه، و(3.5) ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، وبلغت كمية الأمطار في منطقة مكة المكرمة (6.4) برنيه في العفيريه.

وفي منطقة الشرقية، أوضح التقرير أن محطة القطار بقرية العليا سجّلت (3.4) ملم، وحفر الباطن (3.1) ملم، ومطار القيصومة بحفر الباطن (1.1) ملم، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (2.8) ملم بالشعبة في رفحاء.

ودعت الوزارة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، زيارة رابط الموقع.