السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة السيد شريف وليد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات، ومناقشة العلاقات البرلمانية وسبل تعزيزها، إضافةً لاستعراض أبرز الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

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