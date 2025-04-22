رئيس وزراء الهند يصل المملكة في زيارة رسمية

الدمام - شريف احمد - وصل إلى جدة اليوم, رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي, والوفد المرافق له، في زيارة دولة للمملكة.وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, والقائم بأعمال سفارة المملكة في الهند أحمد الأحمري, وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.