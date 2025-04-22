شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد الدولي يحقق المركز الأول في الالتزام بالمواعيد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق مطار الملك خالد الدولي في الرياض المركز الأول في الالتزام بالمواعيد بنسبة 82%.

وجاء ذلك في فئة المطارات الدولية التي يزيد عدد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، بحسب الإخبارية.

ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.