شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أشعة الشمس التي تصل إلى كوكب الأرض لا تقوم بتسخين الغلاف الجوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، إن أشعة الشمس التي تصل إلى كوكب الأرض لا تقوم بتسخين الغلاف الجوي بشكل مباشر، بل يحدث التسخين من الأسفل.

‏وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن أشعة الشمس قصيرة الموجة تمر عبر الغلاف الجوي دون أن تسخنه بشكل ملحوظ، وتصل إلى سطح الأرض فتقوم الأرض بامتصاصها وتسخين نفسها.

‏وأضاف؛” بعد ذلك، يعيد سطح الأرض إطلاق هذه الطاقة على شكل موجات حرارية طويلة الموجة، وهي التي تسخن الهواء الملامس لها، ومنه تنتقل الحرارة تدريجيًا إلى باقي طبقات الغلاف الجوي.”

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