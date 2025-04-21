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إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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