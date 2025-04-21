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ضوابط الحصول على الشهادات الصحية الموسمية لحج عام 1446هـ

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضوابط طلبات الحصول على الشهادات الصحية الموسمية الخاصة بحج عام 1446هـ.
وذلك ضمن استعداداتها لضمان صحة وسلامة العاملين في الأنشطة المرتبطة بخدمة الحجاج.

الشهادات الصحية الموسمية

وأوضحت أن إصدار الشهادة الصحية الموسمية يتطلب اتباع عدد من الخطوات النظامية، تشمل التقديم عبر منصة بلدي، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة من خلال أحد مراكز فحص العمالة المعتمدة.

ويشترط اجتياز التثقيف الصحي والاختبار المعتمد، وتشمل الدورات التثقيفية المتاحة ثلاثة مجالات رئيسة هي سلامة الغذاء والحلاقة والصحة العامة.

رفع مستوى الوعي الصحي

ولفتت الأمانة النظر إلى أن صلاحية الشهادة الصحية الموسمية تنتهي بتاريخ 15 / 1 / 1447هـ، داعية جميع العاملين في الأنشطة الموسمية إلى استكمال المتطلبات في الوقت المحدد لضمان مشاركتهم في موسم الحج.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تعزيز الجوانب الوقائية والرقابية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين، بما يضمن موسمًا آمنًا وصحيًّا لضيوف الرحمن.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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