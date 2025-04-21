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"الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري الصين وإسبانيا

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات مع الصين وإسبانيا

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا المعين حديثًا لدى المملكة خابيير ماريا.
وتمنى "الجبير" للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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