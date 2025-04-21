شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري الصين وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية مع الصين وإسبانيا

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا المعين حديثًا لدى المملكة خابيير ماريا.وتمنى "الجبير" للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد.