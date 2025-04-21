شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.عقب ذلك ترأّس سمو وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي.فيما حضره من الجانب المصري، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبوسريع، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي.