شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم، وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.