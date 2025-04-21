شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار في 10 مناطق وحائل الأعلى كمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة حائل أعلى كمية هطول الأمطار بـ (14.2) ملم في مطار حائل، وذلك ضمن (10) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محافظة حائل (10.2) ملم، وسجّلت محافظة الشنان، ومحافظة البقعاء (4.8) ملم، فيما سجلت تربه ببقعاء (3.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (43) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 20 أبريل وحتى التاسعة صباح يوم الاثنين 21 أبريل 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والقصيم، وحائل، والرياض، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة).

وبحسب التقرير فقد سجّلت منطقة القصيم (12.8) ملم في التجارب بعنيزة، و(10.8) ملم في عنيزة، و(4.5) ملم في المذنب، فيما سجلت منطقة عسير (11.3) ملم في القاعدة الجوية بخميس مشيط، و(7.2) ملم في تبالة ببيشة، و(5.0) ملم في كلٍ من خميس مشيط، ومطار أبها، كما سجلت منطقة مكة المكرمة (8.0) ملم في أبو راكة بميسان، و(6.4) ملم في العفيرية برنيه، و(3.6) ملم بمتنزه سيسد في الطائف، فيما سجلت منطقة جازان (10.2) ملم في عيبان، و(7.0) ملم في بالغازي بمحافظة العيدابي.

وفي منطقة الباحة، أوضح التقرير أن جرب بمحافظة العقيق سجّلت (5.1) ملم، ومطار الباحة في العقيق (4.0) ملم، أما في منطقة المدينة المنورة فقد بلغت كمية الأمطار في النخيل بالحناكية (3.6) ملم، ومسجد قباء بالمدينة بـ (2.4) ملم، وسد بطحان بالمدينة (0.5) ملم.

وكشف التقرير أن منطقة نجران سجّلت (1.8) ملم في حمى بثار، بينما شهدت منطقة الرياض تسجيل (0.5) ملم في كُلٍ من خف، وحي الريان بالدوادمي، والمشتل الزراعي بشقراء.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة يرجى زيارة رابط الموقع.