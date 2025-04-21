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الخثلان يوضح: هل يُعد من يموت في حادث سيارة شهيداً؟.. فيديو

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الخثلان يوضح: هل يُعد من يموت في حادث سيارة شهيداً؟.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في توضيح فقهي مهم، تحدث الشيخ الدكتور سعيد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حكم من يتوفى نتيجة حادث مروري، وما إذا كان يُعد من الشهداء.

وك#ب #زب شيخ الشيخ أكد خلال لقاء إعلامي أن من يُتوفى في حادث سيارة يُرجى له أجر الشهيد، مستدلًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله”.

وأضج أن الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة تدخل في معنى “صاحب الهدم”، وهو أحد أصناف الشهداء المذكورين في الحديث الشريف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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