شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح: هل يُعد من يموت في حادث سيارة شهيداً؟.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في توضيح فقهي مهم، تحدث الشيخ الدكتور سعيد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حكم من يتوفى نتيجة حادث مروري، وما إذا كان يُعد من الشهداء.

وك#ب #زب شيخ الشيخ أكد خلال لقاء إعلامي أن من يُتوفى في حادث سيارة يُرجى له أجر الشهيد، مستدلًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله”.

وأضج أن الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة تدخل في معنى “صاحب الهدم”، وهو أحد أصناف الشهداء المذكورين في الحديث الشريف.

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