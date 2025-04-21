شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ، على تبني ودعم استمرارية مبادرة "رسل السلام" لعشر سنوات قادمة بمبلغ 50 مليون دولار، مؤكدة أن هذا الدعم الكريم امتداد لنهج المملكة في خدمة القضايا الإنسانية والتنموية حول العالم.



وأوضحت سموها أن انعقاد مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية (HCI) بالرياض، تحت عنوان "ما بعد الاستعداد للمستقبل" مؤخرا، شكل الخيار الأمثل لتوقيع الاتفاقية بين الصندوق الكشفي العالمي وجمعية الكشافة العربية السعودية، مشيدة بالجهود التنظيمية المتميزة التي يقودها معالي وزير التعليم رئيس الجمعية الأستاذ يوسف البنيان.

الأميرة سما بنت فيصل

عناصر فاعلة



أكدت الأميرة سما أن المشروع الجديد يأتي استكمالاً لمبادرة رسل السلام التي انطلقت عام 2010، والتي وصلت إلى 176 دولة بمشاركة نحو 57 مليون كشاف، لتعزيز قيم الحوار بين الأديان والسلام وخدمة المجتمعات، وتمكين الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في تنمية مجتمعاتهم.



وأشارت سموها إلى أن المشروع يستهدف الفئات العمرية من 11 إلى 26 سنة، معربة عن تطلعاتها لمضاعفة عدد المشاريع وساعات العمل التطوعي عبر مشاركة أوسع من الشباب في المرحلة المقبلة.

كما أكدت أن الصندوق الكشفي العالمي سيقوم بسلسلة زيارات ميدانية لمتابعة أثر مشروعات "رسل السلام" في دعم التنمية الذاتية للأفراد وخدمة المجتمعات حول العالم.