شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأديب سعد البواردي عن عمر ناهز الـ 95 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي الأديب والشاعر سعد البواردي عن عمر ناهز 95 عامًا، بعد رحلة إبداعية امتدت لأكثر من ستة عقود، أغنى خلالها الساحة الثقافية بأعمال تجاوزت الخمسين إصدارًا تنوعت بين الشعر والمقالة والأدب.

ويُعد البواردي من أوائل رواد الصحافة الأدبية في المملكة، إذ أسس مجلة “الإشعاع” بمدينة الخبر عام 1375هـ (1955م)، وكانت منبرًا أدبيًا واجتماعيًا.

كما ترك البواردي إرثًا أدبيًا ضخمًا يزيد على 50 كتابًا، من أبرزها : أغنية العودة، فلسفة المجانين، شبح من فلسطين، قصائد تتوكأ على عكاز، أغنيات لبلادي، رسائل إلى ناز .